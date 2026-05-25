В Естонії розкрили причину, чому Путін втягує Європу в переговори щодо України

15:19 25.05.2026 Пн
Що хоче Путін виграти, втягуючи Європу в переговори?
Олена Чупровська
Фото: Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна розкрив справжню причину, чому глава Кремля намагається залучити Європу до мирних переговорів. І річ не у намаганнях зупинити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на естонський медіаресурс ERR.

Читайте також: В оточенні Путіна заговорили про безвихідь у війні, - Bloomberg

Після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, яка відбулась 21-22 травня у шведському Гельсінгборзі, Тсахкна виступив в ефірі програми Ukraina stuudio. За його словами, атмосфера на зустрічі була переважно позитивною - Росія за останні місяці так і не змогла суттєво просунутися на фронті.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо чітко дав зрозуміти, що Вашингтон відходить від активної участі в мирному процесі. Тсахкна це підтвердив: переговори у попередньому форматі фактично завершились.

"Фактично у своєму попередньому вигляді ці переговори завершилися. Зараз усі розуміють, що Володимир Путін хоче втягнути Європу в цей процес. Переговори, які тривали понад рік і насправді більше нагадували просто розмови, дали Путіну можливість виграти час", - наголосив Тсахкна.

Весь цей час він тероризував українські міста ракетами та дронами.

Навіщо Кремлю Європа як посередник

За словами міністра, Москва хоче залучити Європу до ролі посередника з конкретною метою - зупинити санкції. Тсахкна зазначив, що самі українці вже жартома називають їх "далекобійними" і "глибинними", бо удари справді б'ють по Росії.

"Зараз Путіну потрібно виграти час. Якби Європа взяла на себе роль посередника, ми вже не говорили б про новий пакет санкцій, який нині готуємо. Там є дуже болючі для Росії речі, яких Путін боїться, зокрема повна заборона морських послуг на території всього Європейського Союзу та низка інших санкцій", - заявив він.

Чому Європа не поспішає на зустріч з Путіним

Міністри закордонних справ європейських країн погодились, що термінова зустріч з главою Кремля лише послабить їхні позиції і нічого не дасть Україні.

Тсахкна закликає зберігати стратегічне терпіння, нарощувати тиск і чекати, поки російський диктатор буде змушений перейти до реальних переговорів - до яких він, на думку міністра, наразі не готовий.

Наступного тижня європейські міністри закордонних справ зберуться на Кіпрі, щоб обговорити цю тему.

Нагадаємо, раніше Естонія вже застерігала союзників від прямих контактів з Кремлем. Як повідомляло РБК-Україна, Тсахкна закликав не клюватимуть на приманку Кремля і наголошував, що зараз час тиснути на Росію, а не вести з нею діалог.

Тим часом розвідка Естонії дійшла схожих висновків щодо стану самої Росії. Керівник Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін заявив, що час більше не на боці Путіна: за кілька місяців глава Кремля може втратити можливість диктувати умови.

Під ударом Дніпро, Павлоград, Дергачі й не тільки: що відомо про наслідки атаки РФ
Дві влади Києва. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка перед зимою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Дві влади Києва. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка перед зимою