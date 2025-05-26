В Естонії порівняли удари РФ по Україні з бомбардуванням Лондона: "Захід має відповісти"
Серія масованих ударів Росії по Україні нагадує бомбардування Лондона нацистами під час Другої світової війни. Захід має відреагувати на ці обстріли.
Про це заявив канцлер Міністерства закордонних діл Естонії Йонатан Всевіов, повідомляє РБК-Україна із посиланням на ERR .
На думку високопосадовця, Путін прагне зламати українців морально, як свого часу це хотів зробити і Гітлер щодо жителів Лондона.
"Нацисти систематично бомбили Лондон з метою вселити думку британському народу, що у них немає ніякої надії. Це були атаки, спрямовані на руйнування надії. Вони провалилися.
Всевіов зазначив, що так само, як провалився план Гітлера, і російський диктатор не матиме успіху в гнобленні українців. За його словами, українці чинять достойне протистояння.
"Росія систематично недооцінює здатність українців до опору", - наголосив естонський дипломат.
Всевіов також зазначив, що події минулих вихідних, а саме масовані обстріли України, чітко свідчать, що про жодний мирний процес наразі не йдеться.
Канцлер МЗС Естонії додав, що особисто він зараз бачить лише один варіант розвитку подій - тиск на Росію та ще більша підтримка України.
"Документальні дії, а не лише слова, мають дати зрозуміти Путіну, що час не на його боці. Без цього неможливо розраховувати на прорив у переговорах", - заявив Всевіов.
Канцлер МЗС Естонії додав, що його країна виступає за посилення санкцій проти Росії, тому вони однозначно підтримують ухвалення 18-го пакету санкцій Європейським Союзом.
Нагадаємо, що в ніч на 26 травня Україна втретє після "мирних переговорів" у Турції перебувала під масованою комбінованою атакою Російської Федерації .
А в ніч на 24 травня російські війська здійснили один із наймасштабніших комбінованих ударів по Києву, столиці України. Атака включала одночасно застосування балістичних ракет, крилатих ракет та ударних дронів. Загалом цієї ночі по Україні було випущено 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 250 ударних БпЛА.