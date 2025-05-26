В Естонії порівняли удари РФ по Україні з бомбардуванням Лондона: "Захід має відповісти"

Серія масованих ударів Росії по Україні нагадує бомбардування Лондона нацистами під час Другої світової війни. Захід має відреагувати на ці обстріли.

Про це заявив канцлер Міністерства закордонних діл Естонії Йонатан Всевіов, повідомляє РБК-Україна із посиланням на ERR .

На думку високопосадовця, Путін прагне зламати українців морально, як свого часу це хотів зробити і Гітлер щодо жителів Лондона.

"Нацисти систематично бомбили Лондон з метою вселити думку британському народу, що у них немає ніякої надії. Це були атаки, спрямовані на руйнування надії. Вони провалилися.

Всевіов зазначив, що так само, як провалився план Гітлера, і російський диктатор не матиме успіху в гнобленні українців. За його словами, українці чинять достойне протистояння.

"Росія систематично недооцінює здатність українців до опору", - наголосив естонський дипломат.

Всевіов також зазначив, що події минулих вихідних, а саме масовані обстріли України, чітко свідчать, що про жодний мирний процес наразі не йдеться.

Канцлер МЗС Естонії додав, що особисто він зараз бачить лише один варіант розвитку подій - тиск на Росію та ще більша підтримка України.

"Документальні дії, а не лише слова, мають дати зрозуміти Путіну, що час не на його боці. Без цього неможливо розраховувати на прорив у переговорах", - заявив Всевіов.