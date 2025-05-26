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В Эстонии сравнили удары РФ по Украине с бомбардировкой Лондона: "Запад должен ответить"

Эстония, Понедельник 26 мая 2025 13:57
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В Эстонии сравнили удары РФ по Украине с бомбардировкой Лондона: "Запад должен ответить" Фото: Йонатан Всевиов отреагировал на удары РФ по Украине (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Серия массированных ударов России по Украине напоминает бомбардировки Лондона нацистами во время Второй мировой войны. Запад должен отреагировать на эти обстрелы.

Об этом заявил канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По мнению чиновника, Путин стремится сломать украинцев морально, как в свое время это хотел сделать и Гитлер в отношении жителей Лондона.

"Нацисты систематически бомбили Лондон с целью внушить мысль британскому народу, что у них нет никакой надежды. Это были атаки, направленные на разрушение надежды. Они провалились.

Всевиов отметил, что так же, как провалился план Гитлера, и российский диктатор не будет иметь успеха в угнетении украинцев. По его словам, украинцы оказывают достойное противостояние.

"Россия систематически недооценивает способность украинцев к сопротивлению", - подчеркнул эстонский дипломат.

Всевиов также отметил, что события минувших выходных, а именно массированные обстрелы Украины, четко свидетельствуют, что ни о каком мирном процессе речь пока не идет.

Канцлер МИД Эстонии добавил, что лично он сейчас видит только один вариант развития событий - давление на Россию и еще большая поддержка Украины.

"Документальные действия, а не только слова, должны дать понять Путину, что время не на его стороне. Без этого невозможно рассчитывать на прорыв в переговорах", - заявил Всевиов.

Канцлер МИД Эстонии добавил, что его страна выступает за усиление санкций против России, поэтому они однозначно поддерживают принятие 18-го пакета санкций Европейским Союзом.

Напомним, что в ночь на 26 мая Украина в третий раз после "мирных переговоров" в Турции находилась под массированной комбинированной атакой Российской Федерации.

А в ночь на 24 мая российские войска осуществили один из самых масштабных комбинированных ударов по Киеву, столице Украины. Атака включала одновременно применение баллистических ракет, крылатых ракет и ударных дронов. Всего этой ночью по Украине было выпущено 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 250 ударных БпЛА.

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