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В Естонії пропонують купувати боєприпаси для України за межами ЄС

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П'ятниця 07 квітня 2023 07:36
В Естонії пропонують купувати боєприпаси для України за межами ЄС Фото: міністр оборони Естонії Ханно Певкур (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Не можна виключати покупку артилерійських снарядів для України поза європейською економічною зоною.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну одна із запропонованих Естонією ініціатив була в тому, щоб пожвавити оборонну промисловість Європейського Союзу.

Однак, як зазначає міністр оборони Естонії, для швидкості не можна також унеможливлювати покупку боєприпасів для України поза європейською економічною зоною.

"Європейській комісії слід обговорити з усіма виробниками можливості країн блоку та їх підприємств. Початковою метою було підтримати та посилити можливості європейських виробників. Але, в принципі, якщо європейські виробники скажуть, що за рік не встигнуть виготовити снаряди, то оскільки Україні потрібний мільйон снарядів, нам не слід виключати також закупівлю за межами Європи", - сказав Певкур.

Раніше ми писали, Естонія заблокувала 53 сайти, які в обхід санкцій показували російські телеканали.

Нагадаємо, в МЗС Естонії заявили, що Північноатлантичному альянсу необхідно суттєво збільшити свої витрати на оборону, щоб запобігти загрозі з боку Росії. Щорічні витрати мають становити до 2,5% ВВП.

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