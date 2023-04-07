В Естонії пропонують купувати боєприпаси для України за межами ЄС

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees .

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну одна із запропонованих Естонією ініціатив була в тому, щоб пожвавити оборонну промисловість Європейського Союзу.

Однак, як зазначає міністр оборони Естонії, для швидкості не можна також унеможливлювати покупку боєприпасів для України поза європейською економічною зоною.

"Європейській комісії слід обговорити з усіма виробниками можливості країн блоку та їх підприємств. Початковою метою було підтримати та посилити можливості європейських виробників. Але, в принципі, якщо європейські виробники скажуть, що за рік не встигнуть виготовити снаряди, то оскільки Україні потрібний мільйон снарядів, нам не слід виключати також закупівлю за межами Європи", - сказав Певкур.