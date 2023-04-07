В Естонії пропонують купувати боєприпаси для України за межами ЄС
Не можна виключати покупку артилерійських снарядів для України поза європейською економічною зоною.
Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.
На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну одна із запропонованих Естонією ініціатив була в тому, щоб пожвавити оборонну промисловість Європейського Союзу.
Однак, як зазначає міністр оборони Естонії, для швидкості не можна також унеможливлювати покупку боєприпасів для України поза європейською економічною зоною.
"Європейській комісії слід обговорити з усіма виробниками можливості країн блоку та їх підприємств. Початковою метою було підтримати та посилити можливості європейських виробників. Але, в принципі, якщо європейські виробники скажуть, що за рік не встигнуть виготовити снаряди, то оскільки Україні потрібний мільйон снарядів, нам не слід виключати також закупівлю за межами Європи", - сказав Певкур.
Раніше ми писали, Естонія заблокувала 53 сайти, які в обхід санкцій показували російські телеканали.
Нагадаємо, в МЗС Естонії заявили, що Північноатлантичному альянсу необхідно суттєво збільшити свої витрати на оборону, щоб запобігти загрозі з боку Росії. Щорічні витрати мають становити до 2,5% ВВП.
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