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В Эстонии предлагают покупать боеприпасы для Украины за пределами ЕС

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Пятница 07 апреля 2023 07:36
В Эстонии предлагают покупать боеприпасы для Украины за пределами ЕС Фото: министр обороны Эстонии Ханно Певкур (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Нельзя исключать покупку артиллерийских снарядов для Украины вне европейской экономической зоны.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину одна из предложенных Эстонией инициатив была в том, чтобы оживить оборонную промышленность Европейского Союза.

Однако, как отмечает министр обороны Эстонии, для скорости нельзя также исключать покупку боеприпасов для Украины вне европейской экономической зоны.

"Европейской комиссии следует обсудить со всеми производителями возможности стран блока и их предприятий. Первоначальной целью было поддержать и усилить возможности европейских производителей. Но, в принципе, если европейские производители скажут, что за год не успеют изготовить снаряды, то поскольку Украине нужен миллион снарядов, нам не следует исключать также закупку за пределами Европы", - сказал Певкур.

Ранее мы писали, Эстония заблокировала 53 сайта, которые в обход санкций показывали российские телеканалы .

Напомним, в МИД Эстонии заявили, что Североатлантическому альянсу необходимо существенно увеличить свои расходы на оборону, чтобы предотвратить угрозу со стороны России. Ежегодные расходы должны составлять до 2,5% ВВП.

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