Фінляндія планує закрити пункти пропуску на східному кордоні через попередження розвідки, - ЗМІ

Уряд Фінляндії планує в четвер, 16 листопада, закрити на невстановлений термін східний кордон для забезпечення національної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat.

Видання зазначає, що поки що невідомо - закриють всі пункти пропуску чи лише деякі. Також наразі немає інформації про тривалість таких заходів. Причиною закриття стало "погіршення ситуації на кордоні в середу".

Згідно з інформацією HS, рішення уряду базується на інформації розвідки. Планувалось озвучити про ці заходи ще в середу, однак пізніше уряд переніс дату засідання, де буде прийняте рішення.

У той же час прес-конференція міністра внутрішніх справ Марі Рантанен щодо обмежень на східному кордоні, яка вже була призначена на середу, була скасована та перенесена на четвер.

У Держраді рано ввечері повідомили, що рішення будуть прийняті в четвер на загальній сесії о 13:00, а після цього відбудеться прес-конференція.

За даними незалежних урядових джерел HS, причиною стало загострення ситуації на східному кордоні. Через це уряд вирішив підготувати пропозицію щодо більш жорстких обмежень на кордоні, ніж планувалося сьогодні.

Відносини між Фінляндією та Росією після початку війни в Україні

Нещодавно повідомлялось, що уряд Фінляндії планує прийняти кілька законодавчих проектів, які зможуть заборонити росіянам укладати угоди з нерухомості.

Також уряд Фінляндії хоче полегшити конфіскацію квартир, що належать росіянам. Значна частина нерухомості пустує, а з її власниками неможливо зв'язатися.

Також стало відомо, що митниця Фінляндії розпочала понад 660 розслідувань випадків порушення санкцій, запроваджених ЄС щодо Росії. Всі вони зафіксовані після 24 лютого 2022 року.

А останнім часом країна почала блокувати в'їзд з території РФ через наплив нелегальних мігрантів. Так, прикордонна служба Фінляндії заборонила в'їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з РФ.

А пізніше стало відомо, що в уряді Фінляндії підготують пропозицію про обмеження або закриття прикордонних переходів на кордоні з РФ.

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