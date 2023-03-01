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В Естонії планують вдвічі збільшити чисельність армії у військовий час

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Естонія, Середа 01 березня 2023 16:44
В Естонії планують вдвічі збільшити чисельність армії у військовий час Фото: в Естонії планують вдвічі збільшити чисельність армії у військовий час (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Уряд Естонії планує подвоїти чисельність своєї армії вдвічі. Найбільше планують збільшити кількість сухопутних військ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ERR.

З такою пропозицією виступив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Він вважає, що збільшення чисельності особового складу необхідне для того, щоб забезпечити в повному обсязі кількість людей на усі наявні сили та засоби. Він також вважає, що це допоможе завчасно спланувати та розрахувати закупівлі та підготовку.

Наразі чисельність естонської армії складає 26 700, її пропонують збільшити до 43 700. При цьому населення всієї Естонії складає близько 1,3 млн осіб.

Міністр рекомендує збільшити кількість сухопутних військ - до 10 500 осіб, та ще 4000 - для резерву "першої черги". Більшу увагу планують приділити протитанковій та протиповітряній обороні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що уряд Естонії закликає Європейський союз зосередитися на якнайшвидшому придбанні боєприпасів для України, а не надсилати наявні запаси.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони Естонії заявили, що вони планують замовити значну кількість боєприпасів, що баражують, через агресію РФ.

Крім того, країни ЄС мають інвестувати близько 4 млрд євро у спільні закупівлі одного мільйона 155 мм снарядів для України.

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