В Эстонии планируют вдвое увеличить численность армии в военное время

Правительство Эстонии планирует удвоить численность своей армии вдвое. Больше всего планируют увеличить количество сухопутных войск.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ERR.

С таким предложением выступил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Он считает, что увеличение численности личного состава необходимо для того, чтобы обеспечить в полном объеме количество людей на все имеющиеся силы и средства. Он также считает, что это поможет заблаговременно спланировать и рассчитать закупки и подготовку.

Пока численность эстонской армии составляет 26 700, ее предлагают увеличить до 43 700. При этом население всей Эстонии составляет около 1,3 млн человек.

Министр рекомендует увеличить количество сухопутных войск - до 10 500 человек и еще 4000 - для резерва "первой очереди". Большее внимание планируется уделить противотанковой и противовоздушной обороне.