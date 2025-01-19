В Естонії підтримують заборону TikTok в Європі за прикладом США

Естонія підтримує блокування китайської соцмережі TikTok. Там виступають за блокування соцмережі в Європі за прикладом США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна, якого цитує ERR.
Він зазначив, що останніми роками в Європі спостерігали, як Tiktok поширює дезінформацію, фейкові новини та впливає на результати виборів.
"Найяскравіший приклад цього був нещодавно в Румунії, де результати першого туру президентських виборів були анульовані, оскільки було виявлено втручання Росії у вибори через широку онлайн-кампанію", - сказав міністр.
Цахкна вважає, що "TikTok - це не ЗМІ, а зброя впливу". При цьому він допустив, що зібрані дані користувачів можуть потрапляти до влади Китаю. За його словами, в останньому щорічнику Служби зовнішньої розвідки наголошується, що Tiktok збирає велику кількість інформації, яка може бути корисною для збору розвідданих, шантажу, а також для кібератак.
"У світлі вищевикладеного, беручи до уваги ризики для безпеки, необхідно розглянути можливість заборони TikTok в Європі", - заявив глава МЗС Естонії.
Нагадаємо, ввечері 18 січня для користувачів з США обмежили доступ до соцмережі TikTok. Її було видалено з магазинів застосунків Apple і Google.
Обраний президент США Дональд Трамп, інавгурація якого відбудеться 20 січня, припустив, що заборону TikTok в США можуть відтермінувати на 90 днів. За його словами, рішення буде наступного тижня.
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