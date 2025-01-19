В Эстонии поддерживают запрет TikTok в Европе по примеру США

Он отметил, что в последние годы в Европе наблюдали, как Tiktok распространяет дезинформацию, фейковые новости и влияет на результаты выборов.

"Самый яркий пример этого был недавно в Румынии, где результаты первого тура президентских выборов были аннулированы, поскольку было обнаружено вмешательство России в выборы через широкую онлайн-кампанию", - сказал министр.

Цахкна считает, что "TikTok - это не СМИ, а оружие влияния". При этом он допустил, что собранные данные пользователей могут попадать к властям Китая. По его словам, в последнем ежегоднике Службы внешней разведки отмечается, что Tiktok собирает большое количество информации, которая может быть полезной для сбора разведданных, шантажа, а также для кибератак.

"В свете вышеизложенного, принимая во внимание риски для безопасности, необходимо рассмотреть возможность запрета TikTok в Европе", - заявил глава МИД Эстонии.