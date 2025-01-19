В Эстонии поддерживают запрет TikTok в Европе по примеру США

Эстония поддерживает блокировку китайской соцсети TikTok. Там выступают за блокировку соцсети в Европе по примеру США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, которого цитирует ERR.
Он отметил, что в последние годы в Европе наблюдали, как Tiktok распространяет дезинформацию, фейковые новости и влияет на результаты выборов.
"Самый яркий пример этого был недавно в Румынии, где результаты первого тура президентских выборов были аннулированы, поскольку было обнаружено вмешательство России в выборы через широкую онлайн-кампанию", - сказал министр.
Цахкна считает, что "TikTok - это не СМИ, а оружие влияния". При этом он допустил, что собранные данные пользователей могут попадать к властям Китая. По его словам, в последнем ежегоднике Службы внешней разведки отмечается, что Tiktok собирает большое количество информации, которая может быть полезной для сбора разведданных, шантажа, а также для кибератак.
"В свете вышеизложенного, принимая во внимание риски для безопасности, необходимо рассмотреть возможность запрета TikTok в Европе", - заявил глава МИД Эстонии.
Напомним, вечером 18 января для пользователей из США ограничили доступ к соцсети TikTok. Она была удалена из магазинов приложений Apple и Google.
Избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, предположил, что запрет TikTok в США могут отсрочить на 90 дней. По его словам, решение будет на следующей неделе.
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