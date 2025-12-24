В Естонії обіцяють застрелити російських "зелених чоловічків", якщо ті перетнуть кордон

Естонські військові застрелять російських "зелених чоловічків", якщо ті перетнуть кордон та зайдуть на територію країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.

"Ми спостерігаємо за ними постійно, маємо, зокрема, багато різних повідомлень із Нарви - прикордонного міста. Скажу прямо: якщо колись "зелені чоловічки" перетнуть наш кордон, ми їх застрелимо. Наслідки будуть саме такими, тут немає жодної дискусії. Якщо Росія не впевнена, чи ми справді відреагуємо, вона може нас випробувати", - попередив він.

За словами міністра, це був не перший раз, коли помічали росіян, і хоч тоді це не було серйозним інцидентом, про всяк випадок тоді закрили пункт пропуску через кордон.

Цахкна нагадав, що у жовтні поблизу кордону з Росією помітили так званих "зелених чоловічків" - російських військових без офіційних розпізнавальних знаків.

Російські прикордонники зайшли на територію Естонії

Нагадаємо, 17 грудня в Естонії повідомили про порушення лінії контролю на річці Нарва в районі пірса Васкнарва. Інцидент стався вранці в середу і був зафіксований засобами відеоспостереження прикордонників Східної префектури.

За даними естонської сторони, судно на повітряній подушці з російськими прикордонниками підійшло до пірса, після чого троє чоловіків у формі вийшли на берег і пройшли вздовж причалу.

Під час переміщення вздовж пірсу російські прикордонники перетнули лінію контролю з території Росії на територію Естонії, а потім повернулися.

Після цього вони знову сіли на судно і пішли на російську сторону. Сталося це до того, як естонська влада встигла їх допитати або затримати.

На інцидент оперативно відреагували кілька естонських патрулів. Як повідомив керівник Бюро прикордонної охорони Східної префектури Еерік Пургель, факт перетину кордону задокументували, на місці провели первинний огляд, а з російською прикордонною службою встановили офіційний контакт для отримання пояснень. Т

акож було ухвалено рішення збільшити кількість патрулів у цьому районі.