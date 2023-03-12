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В Естонії назвали "сигналом для РФ" політ ядерного бомбардувальника США

Фото: в Естонії назвали "сигналом для РФ" політ ядерного бомбардувальника США (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Наталія Кава

Політ американського бомбардувальника B-52 над країнами Балтії та Фінською затокою є чітким сигналом для держави-окупанта Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Фінського інституту зовнішньої політики Міка Аалтола ERR.

Він зауважив, що Фінська затока є однією з найбільш стратегічно важливих європейських проток.

"Політ американського B-52 у Фінській затоці є чітким сигналом. Фінська затока є однією з найбільш стратегічно важливих європейських проток, де Росія активізувала свою діяльність", - заявив Аалтола.

При цьому Росія нещодавно там активізувала свою діяльність. Окрім того, РФ активізувалась від Аляски до Арктики. Саме тому політ бомбардувальника у Фінській затоці є відповіддю США на дії Росії.

Відзначимо, B-52 є найбільшим бомбардувальником у складі ВПС США. Він оснащений як звичайними, так і керованими бомбами, мінами і різноманітними крилатими ракетами. Бомбардувальник B-52 може нести до 27,5 тонн різного озброєння та літати зі швидкістю до 1 047 км/год, на висоті до 15 кілометрів і дальністю до 16 000 кілометрів без дозаправлення. Його максимальна злітна вага становить 220 тонн.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 березня, американський ядерний бомбардувальник разом з польськими винищувачами пролетів вздовж кордону Росії.

Зауважимо, що згідно з даними Flight Radar, американський бомбардувальник пролетів просто біля російського кордону.

Нагадаємо, в грудні Пентагон презентував найсучасніший стратегічний бомбардувальник США.

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