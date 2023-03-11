Ядерний бомбардувальник США пролетів вздовж кордону Росії. Його супроводили винищувачі Польщі

Сьогодні, 11 березня, американський ядерний бомбардувальник разом з польськими винищувачами пролетів вздовж кордону Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра Польщі Маріуша Блащака.

Блащак повідомив, що сьогодні польські винищувачі знову супроводжували американський бомбардувальник B-52. "Це важлива частина вправ щодо сумісності. Разом ми дбаємо про безпеку східного флангу НАТО", - додав віце-прем'єр. Фото: ядерний бомбардувальник США пролетів вздовж кордону Росії (twitter.com/mblaszczak) Зауважимо, що згідно з даними Flight Radar, американський бомбардувальник пролетів просто біля російського кордону.