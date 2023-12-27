В Естонії назвали кількість українських солдатів, яких підготували з початку війни

За словами Мурофа, українських військових в Естонії насамперед навчали базової підготовки, а також готували снайперів, стрільців, артилеристів та фахівців із кіберпростору.

При цьому пресофіцер штабу оборони Естонії Тааві Лаасік розповів, що таке навчання українських солдатів принесе користь і Силам оборони Естонії.

"Обмін знаннями та досвідом є важливою частиною кожного навчального курсу, і це двосторонній процес. Сили оборони уважно стежать за розвитком подій в Україні, а також збирають відгуки та досвід від українських підрозділів та солдатів, які проходять тут підготовку", - уточнив він.

Витрати навчання українців в Естонії покриває як сама країна, так і в рамках місії Європейського союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM).

Навчання українських військових

Нагадаємо, ще вчора, 26 грудня, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявляв про те, що Україна за допомогою союзників має можливість готувати до 10 бригад.

Зокрема у підготовці солдатів Україні активно допомагає Британія. За словами британського прем'єра Ріші Сунака, з початку повномасштабної війни його країна вже підготувала 30 тисяч українських військових.