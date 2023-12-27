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В Эстонии назвали число украинских солдат, которых подготовили с начала войны

Фото: в Эстонии назвали число украинских солдат, которых подготовили с начала войны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Эстония обучила около 1300 украинских солдат с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

Об этом заявил представитель министерства обороны Эстонии Роланд Муроф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По словам Мурофа, украинских военных в Эстонии прежде всего обучали базовой подготовке, а также готовили снайперов, стрелков, артиллеристов и специалистов по киберпространству. 

При этом пресс-офицер штаба обороны Эстонии Таави Лаасик рассказал, что такое обучение украинских солдат принесет пользу и Силам обороны Эстонии. 

"Обмен знаниями и опытом является важной частью каждого учебного курса, и это двусторонний процесс. Силы обороны внимательно следят за развитием событий в Украине, а также собирают отзывы и опыт от украинских подразделений и солдат, которые проходят здесь подготовку", - уточнил он. 

Расходы на обучение украинцев в Эстонии покрывает как сама страна, так и в рамках миссии Европейского союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM).

Обучение украинских военных

Напомним, еще вчера, 26 декабря, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявлял о том, что у Украины с помощью союзников есть возможность подготавливать до 10 бригад

В частности, в подготовке солдат Украине активно помогает Британия. По словам британского премьера Риши Сунака, с начала полномасштабной войны его страна уже подготовила 30 тысяч украинских военных

 

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