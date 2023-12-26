Україна за допомогою союзників може одночасно готувати до 10 бригад, - Залужний

Україна зараз має можливість готувати до 10 бригад (в одній бригаді від 1 тисячі до 8 тисяч солдатів) для захисту від російського вторгнення. У цьому допомагають союзники.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний на брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Ми Україна".

Генерал зазначив, що згоден з будь-якими ініціативами, які посилюють відповідальність за потрапляння на фронт непідготовлених бійців. Такого не може бути.

"У нас є чудова нагода використовувати як і наші можливості, так і можливості, які надаються нашими партнерами. Партнери приділяють цьому дуже велику увагу. І фактично зараз наші можливості необмежені. Ми можемо готувати до 10 бригад повного складу", - розповів Залужний.

Він також прокоментував ініціативу запровадити базову військову службу для осіб віком від 18 до 25 років. Головнокомандувач наголосив, що у військо мають приходити люди, які можуть виконувати бойові завдання, оскільки це дуже складно.

"Я хочу, щоб вони приходили у стані, в якому вони можуть це робити. А якщо вони ще будуть підготовлені, я тільки буду за", - додав генерал.

Підготовка українських військових за кордоном

Нагадаємо, союзники України активно допомагають готувати бійців ЗСУ для участі у захисті країни від російського вторгнення.

Ще місяць тому прем'єр Британії Ріші Сунак заявляв про те, що у його країні пройшли підготовку вже 30 тисяч українських військових.

Також нещодавно Австралія пообіцяла розширити програму підготовки українських військових у 2024 році.