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В Естонії держслужбовцям заборонять використовувати TikTok

Фото: в Естонії держслужбовцям заборонять використовувати TikTok (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В Естонії вирішили заборонити держслужбовцям використовувати TikTok на службових пристроях. Відповідна норма почне діяти до кінця березня.

Про це заявив міністр інформаційних технологій та зовнішньої торгівлі Естонії Крістіан Ярван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання ERR .

За словами чиновника, йдеться лише про телефони, видані посадовцям державою.

"Якщо державний службовець користується своїм приватним телефоном на роботі, ми не втручатимемося. Спочатку це стосується лише TikTok, який буде видалено з виданих державою смартфонів", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше шведським військовим заборонили користуватися програмою TikTok на робочих телефонах.

Також ми писали, що дата-центр TikTok у Норвегії заважає виробляти боєприпаси для України.

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