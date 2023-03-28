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Дата-центр TikTok в Норвегії заважає виробляти боєприпаси для України, - The Guardian

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Норвегія, Вівторок 28 березня 2023 18:12
Дата-центр TikTok в Норвегії заважає виробляти боєприпаси для України, - The Guardian Фото: TikTok обмежує електроенергію для виробництва боєприпасів (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Керівник Nammo заявив, що дата-центр TikTok монополізує електроенергію в регіоні поблизу його найбільшого заводу, що заважає задовольнити попит на вироблення боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian

Один із найбільших у Європі виробників боєприпасів заявив, що спроби задовольнити різкий попит через війну в Україні були завалені новим дата-центром TikTok, який монополізує електроенергію в регіоні поблизу його найбільшого заводу.

Виконавчий директор компанії Nammo, співвласником якої є уряд Норвегії, заявив, що заплановане розширення його найбільшого заводу в центральній Норвегії заблоковано через брак надлишку енергії, оскільки будівництво нового центру обробки даних TikTok монополізує електроенергію в регіоні.

"Ми стурбовані, оскільки бачимо, що нашому майбутньому зростанню заважає зберігання відео котів", - сказав генеральний директор Nammo Мортен Брандтзег.

За словами Брандцега, нині попит на артилерійські снаряди в 15 разів перевищує норму і європейській промисловості боєприпасів потрібно інвестувати 2 мільярди євро в нові заводи, щоб відповідати потребам України.

Нагадаємо, днями нідерландським чиновникам заборонили використовувати TikTok на робочих телефонах. Така ж заборона дійшла й до Збройних сил Швеції.

Крім того, уряд Великобританії заборонив використання TikTok чиновниками на службових мобільних пристроях.

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TikTok Норвегия Війна Росії проти України
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