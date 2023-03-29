В Естонії держслужбовцям заборонять використовувати TikTok
В Естонії вирішили заборонити держслужбовцям використовувати TikTok на службових пристроях. Відповідна норма почне діяти до кінця березня.
Про це заявив міністр інформаційних технологій та зовнішньої торгівлі Естонії Крістіан Ярван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання ERR .
За словами чиновника, йдеться лише про телефони, видані посадовцям державою.
"Якщо державний службовець користується своїм приватним телефоном на роботі, ми не втручатимемося. Спочатку це стосується лише TikTok, який буде видалено з виданих державою смартфонів", - пояснив він.
Нагадаємо, раніше шведським військовим заборонили користуватися програмою TikTok на робочих телефонах.
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