В Естонії держслужбовцям заборонять використовувати TikTok

В Естонії вирішили заборонити держслужбовцям використовувати TikTok на службових пристроях. Відповідна норма почне діяти до кінця березня.

Про це заявив міністр інформаційних технологій та зовнішньої торгівлі Естонії Крістіан Ярван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання ERR .

За словами чиновника, йдеться лише про телефони, видані посадовцям державою.

"Якщо державний службовець користується своїм приватним телефоном на роботі, ми не втручатимемося. Спочатку це стосується лише TikTok, який буде видалено з виданих державою смартфонів", - пояснив він.