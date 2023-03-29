В Эстонии госслужащим запретят использовать TikTok
В Эстонии решили запретить госслужащим использовать TikTok на служебных устройствах. Соответствующая норма начнет действовать до конца марта.
Об этом заявил министр информационных технологий и внешней торговли Эстонии Кристиан Ярван, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ERR.
По словам чиновника, речь идет только о телефонах, выданных должностным лицам государством.
"Если государственный служащий пользуется своим частным телефоном на работе, мы не будем вмешиваться. Сначала это касается только TikTok, который будет удален с выданных государством смартфонов", - пояснил он.
Напомним, ранее шведским военным запретили пользоваться приложением TikTok на рабочих телефонах.
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