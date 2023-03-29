В Эстонии госслужащим запретят использовать TikTok

В Эстонии решили запретить госслужащим использовать TikTok на служебных устройствах. Соответствующая норма начнет действовать до конца марта.

Об этом заявил министр информационных технологий и внешней торговли Эстонии Кристиан Ярван, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ERR.