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В Эстонии госслужащим запретят использовать TikTok

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Эстония, Среда 29 марта 2023 15:51
В Эстонии госслужащим запретят использовать TikTok Фото: в Эстонии госслужащим запретят использовать TikTok (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Эстонии решили запретить госслужащим использовать TikTok на служебных устройствах. Соответствующая норма начнет действовать до конца марта.

Об этом заявил министр информационных технологий и внешней торговли Эстонии Кристиан Ярван, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ERR.

По словам чиновника, речь идет только о телефонах, выданных должностным лицам государством.

"Если государственный служащий пользуется своим частным телефоном на работе, мы не будем вмешиваться. Сначала это касается только TikTok, который будет удален с выданных государством смартфонов", - пояснил он.

Напомним, ранее шведским военным запретили пользоваться приложением TikTok на рабочих телефонах.

Также мы писали о том, что дата-центр TikTok в Норвегии мешает производить боеприпасы для Украины.

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