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Естонія звинуватили в держзраді двох громадян, один із них відвідував Донецьк і Маріуполь

Фото: Айво Петерсон (facebook com koosolemine)
Автор: Дмитро Браславський

Державна прокуратура Естонії висунула обвинувачення в держзраді двом своїм громадянам. Раніше один із них відвідував окупований Маріуполь і Донецьк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Про кого йде мова

Державна прокуратура висунула громадянам Естонії Айво Петерсону і Дмитру Роотсі обвинувачення в державній зраді, а громадянину РФ Андрію Андронову - у ненасильницьких діях з боку іноземця, спрямованих проти Естонської Республіки.

Деталі справи

Згідно з обвинуваченням, Айво Петерсон і Дмитро Роотсі, діючи на підставі вказівок, отриманих від Російської Федерації, свідомо й організовано допомагали РФ та особам, які діють від імені російської влади у ненасильницьких діях, спрямованих проти незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Естонської Республіки в період з жовтня 2022 по 10 березня 2023 року.

Також обвинувачені брали участь у свідомій діяльності з чинення впливу з метою створити в Естонії політичне об'єднання, що підтримує зовнішньополітичні наративи і пропагандистські тези Росії. 

Шляхом створення цього об'єднання вони хотіли створити для Росії можливість для загрози конституційному ладу Естонії, а також можливість втручатися у внутрішню політику країни і впливати на її зовнішню політику.

Крім того, Айво Петерсона звинувачують у тому, що він допомагав іншому обвинуваченому Андрію Андронову у здійсненні ненасильницької діяльності, спрямованої проти незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Естонії.

Що їм загрожує

Усі обвинувачені утримуються під вартою. 

У разі визнання винним у державній зраді передбачено покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк від шести до двадцяти років або довічного тюремного ув'язнення. 

Визнання винним у вчиненні ненасильницьких дій проти Естонської Республіки з боку іноземця карається позбавленням волі на строк від двох до п'ятнадцяти років.

Що цьому передувало

У березні повідомлялось, що в Естонії затримали главу руху Koos, який підтримує Росію та відвідує окуповані території України.

як "Громадський рух за мир та стабільний розвиток Естонії", що офіційно виник після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у березні 2022 року. 

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