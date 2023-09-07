Эстония обвинили в госизмене двух граждан, один из них посещал Донецк и Мариуполь

О ком идет речь

Государственная прокуратура предъявила гражданам Эстонии Айво Петерсону и Дмитрию Роотси обвинения в государственной измене, а гражданину РФ Андрею Андронову - в ненасильственных действиях со стороны иностранца, направленных против Эстонской Республики.

Детали дела

Согласно обвинению, Айво Петерсон и Дмитрий Роотси, действуя на основании указаний, полученных от Российской Федерации, сознательно и организованно помогали РФ и лицам, действующим от имени российских властей в ненасильственных действиях, направленных против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонской Республики в период с октября 2022 по 10 марта 2023 года.

Также обвиняемые участвовали в сознательной деятельности по оказанию влияния с целью создать в Эстонии политическое объединение, поддерживающее внешнеполитические нарративы и пропагандистские тезисы России.

Путем создания этого объединения они хотели создать для России возможность для угрозы конституционному строю Эстонии, а также возможность вмешиваться во внутреннюю политику страны и влиять на ее внешнюю политику.

Кроме того, Айво Петерсон обвиняется в том, что он помогал другому обвиняемому Андрею Андронову в осуществлении ненасильственной деятельности, направленной против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии.

Что им грозит

Все обвиняемые содержатся под стражей.

В случае признания виновным в государственной измене предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от шести до двадцати лет или пожизненного тюремного заключения.

Признание виновным в совершении ненасильственных действиях против Эстонской Республики со стороны иностранца наказывается лишением свободы на срок от двух до пятнадцати лет.

Что этому предшествовало

В марте сообщалось, что в Эстонии задержали главу движения Koos, который поддерживает Россию и посещает оккупированные территории Украины.

Петерсон является одним из ведущих членов движения Koos, также известного как "Общественное движение за мир и стабильное развитие Эстонии", которое официально возникло после полномасштабного вторжения России в Украину, в марте 2022 года. Он несколько раз баллотировался в городской совет Нарвы - третьего по величине города Эстонии, почти полностью русскоязычного, но ни разу не был избран.

Петерсон неоднократно выступал с заявлениями в поддержку России. В марте 2023 года, накануне парламентских выборов, Петерсон посетил временно оккупированные Донецк и Мариуполь.