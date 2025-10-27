Естонія зробила заяву про членство України в НАТО та присутність іноземних військ

"Ми дуже чітко висловлюємо свою позицію щодо приєднання України до НАТО. Ми відстоюємо повноправне членство України в НАТО. І цьому не повинні завадити жодні обставини. Це дуже чітко", - зазначив Тсахкна.

Він наголосив, що Естонія була першою країною, яка на урядовому рівні заявила: Україна повинна отримати безпеку у вигляді "чобіт на землі".

За словами міністра, для цього, коли настане припинення вогню, Україні необхідно стати членом НАТО.

"Ми дуже переконані і сподіваємося, що інші союзники по НАТО зрозуміють: якщо потрібні гарантії безпеки, то це членство в НАТО і присутність солдат", - додав Тсахкна.