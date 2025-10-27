Эстония сделала заявление о членстве Украины в НАТО и присутствии иностранных войск

Эстония решительно поддержала членство Украины в НАТО и присутствие иностранных войск в стране, отметив, что это станет гарантией ее безопасности.
Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна во время совместной конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
"Мы очень четко выражаем свою позицию относительно присоединения Украины к НАТО. Мы отстаиваем полноправное членство Украины в НАТО. И этому не должны помешать никакие обстоятельства. Это очень четко", - отметил Тсахкна.
Он подчеркнул, что Эстония была первой страной, которая на правительственном уровне заявила: Украина должна получить безопасность в виде "сапог на земле".
По словам министра, для этого, когда наступит прекращение огня, Украине необходимо стать членом НАТО.
"Мы очень убеждены и надеемся, что другие союзники по НАТО поймут: если нужны гарантии безопасности, то это членство в НАТО и присутствие солдат", - добавил Тсахкна.
Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Таллинн готов внести вклад в сдерживающие силы "Коалиции решительных", которая формируется Британией и Францией для гарантий безопасности Украины.
Также известно, что с начала полномасштабной войны Эстония предоставила Украине военную помощь на более 500 млн евро, что составляет 1,4% ее ВВП и делает страну одним из лидеров мира по масштабу поддержки относительно экономики.
В помощь вошли комплексы Javelin, гаубицы, артиллерия, минометы, средства связи, транспорт, противотанковые системы, полевые госпитали, медицинское оборудование, средства защиты и сухпайки.
Кроме того, Эстония подготовила более 1 500 украинских военных и совместно с Люксембургом в 2023 году создала ИТ-коалицию для развития безопасной цифровой инфраструктуры ВСУ по стандартам НАТО.