Главе Кремля не стоит приглашать европейских лидеров в Москву. Есть один вопрос, на который Путину нужно ответить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны в X.

Цахкна написал, что никакой "кремлевский туризм" здесь не поможет. Он напомнил, что Европа придерживается одной позиции уже много лет.

"Позиция Европы остается неизменной уже много лет. Единственная проблема заключается в нежелании Путина сменить курс", - подчеркнул министр.

Что должно сделать Кремль

"Вместо того, чтобы рассылать приглашения в Москву, Путину следует ответить на один действительно важный вопрос: когда Россия прекратит бомбить Украину, убивать ее людей и систематически разрушать энергетическую инфраструктуру?" - написал Цахкна.

По его словам, если Кремль хочет мира, нужно начинать с согласования прекращения огня. Украина предлагала это неоднократно, а международное сообщество неоднократно призывало к этому. Министр назвал такой шаг первым на пути к содержательным переговорам о продолжительном мире.

Европе, по мнению Тсахкны, не стоит позволять втягивать себя в дипломатический театр. Не нужно обсуждать новые ультиматумы Путина. Среди них - требование к Финляндии выйти из НАТО.

"В Москве нет ничего нового для обсуждения. Требования России остаются неизменными, и Европа не должна идти на компромиссы по выбору суверенных государств", - подчеркнул министр.

Успех любых дипломатических усилий, по его оценке, будет определять, изменит ли Россия свое поведение на практике.

"К тому времени мы должны продолжать усиливать давление на Москву и укреплять Украину", - написал Тсахкна.

Он пояснил, что это означает сохранение санкций, военную и финансовую поддержку, а также работу над надежными гарантиями безопасности. По его словам, "Коалиция желающих" уже готовится к послевоенному периоду, а ЕС работает над новыми санкциями.

"Путин должен понять: ни приглашение, ни ультиматумы не изменят позицию Европы. Россия должна прекратить агрессию, уважать суверенитет Украины и отказаться от имперских амбиций, представляющих угрозу безопасности всей Европы", - заявил эстонский министр.

Напомним, 19 ноября президент США Дональд Трамп позвонил по телефону с самолета на встречу европейских союзников Киева в Берлине и поставил под сомнение дальнейшую многомиллиардную помощь Украине.

Это произошло через несколько часов после его саммита с главой Кремля Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.