Эстония заявила о желании присоединиться к Крымской платформе

Фото: флаг Эстонии flickr.com/tiseb)

Эстония стремится принять участие в инициированной Украиной платформе по деоккупации Крыма. Эстония является преданным сторонником международного порядка.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Эстонии в Twitter.

На это заявление эстонского внешнеполитического ведомства уже отреагировали в Украине.

"Благодарны нашим эстонским партнерам за поддержку инициативы Крымской платформы", - написал МИД Украины на официальной странице в Twitter.

Отметим, в мае 2021 года планируется проведение первого саммита в рамках Крымской платформы. Эта украинская инициатива должна стать международной площадкой для обсуждения проблемных вопросов Крыма и путей его деоккупации. В эту платформу также хотят пригласить Россию.

Напомним, создание Крымской платформы накануне поддержала еще одна страна Балтии. Литва планирует присоединиться к украинской платформе по Крыму.

Также РБК-Украина писало, что в создании Крымской платформы заинтересована Словакия.

Кроме того, Украина рассчитывает на активную позицию Германии в вопросе деоккупации Крыма.