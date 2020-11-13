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Естонія заявила про бажання приєднатися до Кримської платформи

Таллін, П'ятниця 13 листопада 2020 20:16
Естонія заявила про бажання приєднатися до Кримської платформи
Фото: прапор Естонії (flickr.com/tiseb)
Автор: Дмитро Левицький

Естонія прагне взяти участь в ініційованій Україною платформі щодо деокупації Криму. Естонія є відданим прихильником міжнародного порядку.

Про це заявило Міністерство закордонних справ Естонії у Twitter.

На цю заяву естонського зовнішньополітичного відомства вже відреагували в Україні.

"Вдячні нашим естонським партнерам за підтримку ініціативи Кримської платформи", - написало МЗС України на офіційній сторінці у Twitter.

Зазначимо, у травні 2021 року планується проведення першого саміту в рамках Кримської платформи. Ця українська ініціатива має стати міжнародним майданчиком для обговорення проблемних питань Криму та шляхів його деокупації. До цієї платформи також хочуть запросити Росію.

Нагадаємо, створення Кримської платформи напередодні підтримала ще одна країна Балтії. Литва планує приєднатися до української платформи щодо Криму.

Також РБК-Україна писало, що у створенні Кримської платформи зацікавлена Словаччина.

Крім того, Україна очікує на активну позицію Німеччини у питанні деокупації Криму.

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