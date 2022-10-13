Естонія затвердила новий пакет військової допомоги Україні: що туди увійшло

Уряд Естонії затвердив новий пакет військової допомоги для України. Постачання очікуються найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єра Естонії Каї Каллас у Twitter.
Ми доставимо їх швидко
"Давайте все прискоримо нашу допомогу, щоби українці могли звільнити свої території. Це шлях до миру", - додала Каллас.
В Офісі президента України вже відреагували на новий пакет допомогу від естонців.
"Естонія щойно схвалила новий пакет військової допомоги Україні. Дякую нашим союзникам", - написав голова ОП Андрій Єрмак у Telegram.
Нагадаємо, минулого місяця Естонія передала Україні безпілотні гусеничні бронетранспортери THeMIS.
На думку екпертів, нещодавні масовані ракетні удари Росії територією України мають прискорити постачання західного озброєння, зокрема ППО.
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