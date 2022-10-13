RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эстония утвердила новый пакет военной помощи Украине: что туда вошло

Фото: Эстония утвердила новый пакет военной помощи Украине (flickr)
Автор: Руслан Гаращенко

Правительство Эстонии утвердило новый пакет военной помощи для Украины. Поставки ожидаются в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьера Эстонии Каи Каллас в Twitter.

Мы доставим их быстро

"Давайте все ускорим нашу помощь, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Это путь к миру", - добавила Каллас.

В Офисе президента Украины уже отреагировали на новый пакет помощь от эстонцев.

"Эстония только что одобрила новый пакет военной помощи Украине. Спасибо нашим союзникам", - написал глава ОП Андрей Ермак в Telegram.

Напомним, в прошлом месяце Эстония передала Украине беспилотные гусеничные бронетранспортеры THeMIS.

По мнению экпертов, недавние массированные ракетные удары России по территории Украины должны ускорить поставки западного вооружения, в том числе ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощьЭстония