Естонія запроваджує візовий режим для грузинських дипломатів

"Запровадження візового режиму для власників дипломатичних і службових паспортів Грузії є ще одним кроком, аби засвідчити, що міжнародна спільнота, включно з ЄС, не приймає репресій правлячої партії "Грузинська мрія" проти простих людей, протестувальників і журналістів, безкарності поліції та придушення громадянського суспільства", - заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Зазначається, що це рішення ухвалене на основі постанови ЄС, яке всі держави-члени повинні окремо інтегрувати у своє законодавство.

За словами естонського міністра, в Євросоюзі порушено питання про подальшу дію безвізового режиму для громадян Грузії, які мають біометричні паспорти.