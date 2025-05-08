Естонія запроваджує візовий режим для грузинських дипломатів

Уряд Естонії ухвалив рішення запровадити візовий режим для власників дипломатичних і службових паспортів Грузії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу закордонних справ Естонії.
"Запровадження візового режиму для власників дипломатичних і службових паспортів Грузії є ще одним кроком, аби засвідчити, що міжнародна спільнота, включно з ЄС, не приймає репресій правлячої партії "Грузинська мрія" проти простих людей, протестувальників і журналістів, безкарності поліції та придушення громадянського суспільства", - заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.
Зазначається, що це рішення ухвалене на основі постанови ЄС, яке всі держави-члени повинні окремо інтегрувати у своє законодавство.
За словами естонського міністра, в Євросоюзі порушено питання про подальшу дію безвізового режиму для громадян Грузії, які мають біометричні паспорти.
Нагадаємо, раніше Естонія ввела санкції проти прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе. Також у санкційний список потрапили ще 13 грузинських посадовців та суддів. Їм заборонили в'їзд на територію Естонії.
Санкції заповажали через силовий розгін протестів та насильство проти учасників акцій, журналістів і лідерів опозиції.
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