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Естонія запроваджує візовий режим для грузинських дипломатів

Фото: міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд Естонії ухвалив рішення запровадити візовий режим для власників дипломатичних і службових паспортів Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу закордонних справ Естонії.

"Запровадження візового режиму для власників дипломатичних і службових паспортів Грузії є ще одним кроком, аби засвідчити, що міжнародна спільнота, включно з ЄС, не приймає репресій правлячої партії "Грузинська мрія" проти простих людей, протестувальників і журналістів, безкарності поліції та придушення громадянського суспільства", - заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Зазначається, що це рішення ухвалене на основі постанови ЄС, яке всі держави-члени повинні окремо інтегрувати у своє законодавство.

За словами естонського міністра, в Євросоюзі порушено питання про подальшу дію безвізового режиму для громадян Грузії, які мають біометричні паспорти.

Санкції Естонії проти Грузії

Нагадаємо, раніше Естонія ввела санкції проти прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе. Також у санкційний список потрапили ще 13 грузинських посадовців та суддів. Їм заборонили в'їзд на територію Естонії.

Санкції заповажали через силовий розгін протестів та насильство проти учасників акцій, журналістів і лідерів опозиції.

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ГрузіяЕстоніяВізовий режим