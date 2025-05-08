Эстония вводит визовый режим для грузинских дипломатов

"Введение визового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии является еще одним шагом, чтобы показать, что международное сообщество, включая ЕС, не принимает репрессий правящей партии "Грузинская мечта" против простых людей, протестующих и журналистов, безнаказанности полиции и подавления гражданского общества", - заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Отмечается, что это решение принято на основе постановления ЕС, которое все государства-члены должны отдельно интегрировать в свое законодательство.

По словам эстонского министра, в Евросоюзе поднят вопрос о дальнейшем действии безвизового режима для граждан Грузии, которые имеют биометрические паспорта.