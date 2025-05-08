ua en ru
Чт, 08 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Естонія запроваджує візовий режим для грузинських дипломатів

Естонія, Четвер 08 травня 2025 15:59
UA EN RU
Естонія запроваджує візовий режим для грузинських дипломатів Фото: міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд Естонії ухвалив рішення запровадити візовий режим для власників дипломатичних і службових паспортів Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу закордонних справ Естонії.

"Запровадження візового режиму для власників дипломатичних і службових паспортів Грузії є ще одним кроком, аби засвідчити, що міжнародна спільнота, включно з ЄС, не приймає репресій правлячої партії "Грузинська мрія" проти простих людей, протестувальників і журналістів, безкарності поліції та придушення громадянського суспільства", - заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Зазначається, що це рішення ухвалене на основі постанови ЄС, яке всі держави-члени повинні окремо інтегрувати у своє законодавство.

За словами естонського міністра, в Євросоюзі порушено питання про подальшу дію безвізового режиму для громадян Грузії, які мають біометричні паспорти.

Санкції Естонії проти Грузії

Нагадаємо, раніше Естонія ввела санкції проти прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе. Також у санкційний список потрапили ще 13 грузинських посадовців та суддів. Їм заборонили в'їзд на територію Естонії.

Санкції заповажали через силовий розгін протестів та насильство проти учасників акцій, журналістів і лідерів опозиції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія Естонія Візовий режим
NEWS
Рада ратифікувала угоду зі США про надра
Рада ратифікувала угоду зі США про надра
DAILY
Юлія Свириденко: Фонд відбудови із США – це про комерцію, а не про політику
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Юлія Свириденко: Фонд відбудови із США – це про комерцію, а не про політику