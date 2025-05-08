Эстония вводит визовый режим для грузинских дипломатов
Правительство Эстонии приняло решение ввести визовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу иностранных дел Эстонии.
"Введение визового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии является еще одним шагом, чтобы показать, что международное сообщество, включая ЕС, не принимает репрессий правящей партии "Грузинская мечта" против простых людей, протестующих и журналистов, безнаказанности полиции и подавления гражданского общества", - заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Отмечается, что это решение принято на основе постановления ЕС, которое все государства-члены должны отдельно интегрировать в свое законодательство.
По словам эстонского министра, в Евросоюзе поднят вопрос о дальнейшем действии безвизового режима для граждан Грузии, которые имеют биометрические паспорта.
Санкции Эстонии против Грузии
Напомним, ранее Эстония ввела санкции против премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Также в санкционный список попали еще 13 грузинских чиновников и судей. Им запретили въезд на территорию Эстонии.
Санкции ввели из-за силового разгона протестов и насилия против участников акций, журналистов и лидеров оппозиции.
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