Естонія запросила консультації з НАТО після інциденту з російськими МіГ-31К

Нагадаємо, що три російські винищувачі МіГ-31 у п'ятницю, 19 вересня, порушили повітряний простір Естонії. Вони перебували у повітряному просторі країни щонайменше 12 хвилин. Врешті-решт російські літаки втекли після того, як на місце інциденту з'явилися винищувачі НАТО.

На цьому тлі в МЗС Естонії викликали тимчасового повіреного у справах РФ в Естонії, щоб вручити йому ноту протесту. За заявою міністерства, це вже четверте порушення повітряного простору країни за рік.

Зокрема 8 вересня російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір Естонії. Він перебував у повітряному просторі країни чотири хвилини та доволі швидко втік на територію РФ.