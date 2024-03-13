Естонія запропонувала план фінансування України на 120 млрд євро

"Виділення 120 млрд євро на рік на військову допомогу Україні - це приблизна цифра, якої має вистачити Україні для перемоги у війні", - заявив він.

Салм припустив, що частина цієї суми може бути профінансована за рахунок єврооблігацій, коли Єврокомісія може залучити кошти на фінансових ринках і використовувати країни ЄС як гарантів.

Протягом останніх кількох місяців естонські політики і чиновники неодноразово заявляли, що для перемоги України у війні необхідно, щоб західні союзники інвестували 0,25 % свого ВВП у військову допомогу країні, ґрунтуючись на стратегії, розробленій міністерством оборони Естонії.

"Якби 50 з гаком країн, що входять до коаліції "Рамштайн", яка надає військову підтримку Україні, витрачали такий відсоток, це становило б понад 120 мільярдів євро на рік. З цими грошима до 2025 року Україна досягне такого рівня, що зможе нав'язати Росії опір", - сказав Салм.

Водночас він зазначив, що навіть якщо ця сума почне надходити до бюджетів зараз, її вплив займе майже рік.

"Буде потрібно ще (близько дев'яти місяців), щоб поставки досягли рівня, необхідного для того, щоб Україна змогла переконливо вийти на цей рівень виснаження", - сказав секретар Міноборони Естонії.

Програма ЄС

28 лютого Рада ЄС остаточно схвалила програму Ukraine Facility, в рамках якої Україні нададуть до 2027 року 50 млрд євро довгострокових кредитів. Перший транш на 4,5 млрд євро очікується у березні.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, це програма підтримки інвестицій, підтримки економіки та руху до членства в ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.