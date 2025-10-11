UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Естонія закрила один з переходів на кордоні з РФ у цілях безпеки: у чому причина

Фото: Естонія закрила один з переходів на кордоні з РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Поліція та прикордонна охорона Естонії ухвалила рішення тимчасово закрити рух через так званий Саатсеський чобіт. Причиною стало виявлення прикордонниками збільшеної активності російських підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

Як повідомив оперативний керівник Лиунаської префектури Кюнтер Педоск, у п’ятницю було зафіксовано помітно вищу присутність російських сил у прикордонній зоні, ніж зазвичай.

"Російські прикордонники регулярно патрулюють у районі Саатсеського чобота, оскільки ця територія належить Росії. Проте сьогодні ми зафіксували підвищену активність. Щоб уникнути можливих провокацій та інцидентів, ми вирішили закрити дорогу — наша головна мета полягає в гарантуванні безпеки громадян Естонії", - зазначив Педоск.

Він додав, що обмеження руху через цей відрізок дороги є превентивним заходом для збереження спокою та недопущення конфліктних ситуацій.

"Спочатку ми розмістили патрулі з обох боків дороги, які інформували водіїв та радили їм об’їжджати цю зону через зростання активності з боку російських військових. Оскільки ця дорога частково пролягає через територію РФ, завжди існує певний ризик. Задля уникнення ескалації ми вирішили тимчасово перекрити проїзд", - пояснив Педоск.

Загроза РФ для Європи

Як відомо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Європі зросли побоювання нової агресії з боку РФ. Країни почали активно готуватися - модернізують свої армії та розробляють плани оборони у разі можливого нападу.

Як припустив президент України Володимир Зеленський, російська армія може напасти на країну-члена НАТО протягом найближчих п'яти років, щоб перевірити альянс на міцність.

У ISW вказують, що Росія розпочала першу фазу підготовки до можливої війни з НАТО. Росіяни можуть влаштувати провокацію під чужим прапором.

Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО - читайте у матеріалі РБК-Україна.

