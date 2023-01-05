ua ru
Чт, 05 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Естонія закликала продовжити ізоляцію російських спортсменів

Новость на русском →
Таллінн, Четвер 05 січня 2023 16:23
Естонія закликала продовжити ізоляцію російських спортсменів Фото: глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія докладає всіх зусиль, щоб повернутися в міжнародний змагальний спорт. Проте світова спільнота має продовжувати ізолювати російських спортсменів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу у Twitter.

"Росія завжди використовувала спорт як політичний інструмент. Наразі вони намагаються нормалізувати свої відносини з міжнародною спільнотою через спорт. Ми повинні продовжувати ізолювати російських спортсменів", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше президент МОК Томас Бах заявив про те , що підтримує участь російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях. За його словами, таку позицію також дотримується президент Франції Еммануель Макрон.

Окрім того, глава МЗС України Дмитро Кулеба запросив усіх, хто хоче допустити росіян до міжнародних змагань, відвідати Дружківку, де окупанти знищили льодову арену "Альтаїр".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Естонія
NEWS
У Росії в травні закінчаться "Шахеди"? Що відомо про запаси іранських дронів
У Росії в травні закінчаться "Шахеди"? Що відомо про запаси іранських дронів
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет