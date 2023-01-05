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Эстония призвала продолжить изоляцию российских спортсменов

Новина українською →
Таллинн, Четверг 05 января 2023 16:23
Эстония призвала продолжить изоляцию российских спортсменов Фото: глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия предпринимает все усилия, чтобы вернуться в международный соревновательный спорт. Однако мировое сообщество должно продолжать изолировать российских спортсменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу в Twitter.

"Россия всегда использовала спорт как политический инструмент. Сейчас они пытаются нормализовать свои отношения с международным сообществом через спорт. Мы должны продолжать изолировать российских спортсменов", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее президент МОК Томас Бах заявил о том, что поддерживает участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. По его словам, такой позиции также придерживается президент Франции Эммануэль Макрон.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил всех, кто хочет допустить россиян к международным соревнованиям, посетить Дружковку, где оккупанты уничтожили ледовую арену "Альтаир".

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