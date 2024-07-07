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Естонія закликала країни НАТО витрачати понад 2% ВВП на оборону

Фото: президент Естонії Алар Каріс (flickr.com/linnameedia)
Автор: Каріна Левицька

НАТО має розглянути можливість збільшення мінімального порогу витрат країн-членів на оборону, який зараз складає 2% ВВП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Каріс зазначив, що НАТО варто готуватися до того, що Росія у наступні роки стане ще більш небезпечною, ніж у попереднє десятиліття, і що стає дедалі більш очевидно, що витрати на оборону на рівні 2% є недостатніми.

"Нам слід обговорити підвищення бажаних витрат на оборону до 2,5 чи 3% ВВП", - сказав Каріс.

Він додав, що важливо також посилити ППО країн НАТО, зокрема "східного флангу".

"Естонія готова розмістити у себе додаткові винищувачі та системи ППО на ротаційній основі, як погодили на попередньому саміті НАТО у Вільнюсі", - зазначив президент. 

 

Допомога Україні від НАТО

Нагадаємо, що раніше Bloomberg повідомляло, що деякі країни-члени НАТО не бажають брати на себе зобов'язання щодо конкретних багаторічних витрат на військову допомогу Україні

При цьому очікувалося, що вони зможуть укласти угоду, якщо 40 млрд євро допомоги Україні будуть віднесені до існуючого зобов'язання НАТО витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП.

Зауважимо, що вже на початку цього місяця союзники НАТО все ж домовилися виділити військову допомогу Україні у розмірі 40 млрд євро наступного року.

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