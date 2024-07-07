Эстония призвала страны НАТО тратить более 2% ВВП на оборону

НАТО должно рассмотреть возможность увеличения минимального порога расходов стран-членов на оборону, который сейчас составляет 2% ВВП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Карис отметил, что НАТО следует готовиться к тому, что Россия в последующие годы станет еще более опасной, чем в предыдущее десятилетие, и что становится все очевиднее, что расходы на оборону на уровне 2% недостаточны.
"Нам следует обсудить повышение желаемых расходов на оборону до 2,5 или 3% ВВП", - сказал Карис.
Он добавил, что важно также усилить ПВО стран НАТО, в частности, "восточного фланга".
"Эстония готова разместить у себя дополнительные истребители и системы ПВО на ротационной основе, как согласовали на предыдущем саммите НАТО в Вильнюсе", - отметил президент.
Напомним, что ранее Bloomberg сообщало, что некоторые страны-члены НАТО не желают брать на себя обязательства по конкретным многолетним расходам на военную помощь Украине
При этом ожидалось, что они смогут заключить соглашение, если 40 млрд евро помощи Украине будут отнесены к существующему обязательству НАТО тратить на оборону не менее 2% ВВП.
Заметим, что уже в начале этого месяца союзники НАТО все же договорились выделить военную помощь Украине в размере 40 млрд. евро в следующем году.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.