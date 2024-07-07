Эстония призвала страны НАТО тратить более 2% ВВП на оборону

Карис отметил, что НАТО следует готовиться к тому, что Россия в последующие годы станет еще более опасной, чем в предыдущее десятилетие, и что становится все очевиднее, что расходы на оборону на уровне 2% недостаточны.

"Нам следует обсудить повышение желаемых расходов на оборону до 2,5 или 3% ВВП", - сказал Карис.

Он добавил, что важно также усилить ПВО стран НАТО, в частности, "восточного фланга".

"Эстония готова разместить у себя дополнительные истребители и системы ПВО на ротационной основе, как согласовали на предыдущем саммите НАТО в Вильнюсе", - отметил президент.