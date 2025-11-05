Естонія закликала Китай припинити підтримку Росії та натиснути на Путіна

Під час візиту до Китаю Цахкна закликав Китай не підтримувати Росію економічно та приєднатися до зусиль США та Європи у припиненні війни. Він обговорив ситуацію з китайським головою МЗС Ван І.

"Китай заявляє, що не є частиною цього військового конфлікту, але я чітко заявив, що Китай має величезний вплив на Росію, з кожним тижнем все більше і більше, оскільки російська економіка слабка", - сказав міністр, розповідаючи виданню про зустріч.

Цахкна зазначив, що обговорення тиску на Росію та торгівельні питання були головними під час зустрічі. Міністр висловив сподівання, що Китай, тиснучи на російського диктатора Володимира Путіна, може зробити багато для завершення війни в Україні.

"Президент Трамп також сказав, що цей тиск (на Росію) дуже важливий, що Китай повинен долучитися. І я думаю, що Китай може багато чого зробити, якщо приєднається до тиску на Росію, щоб завершити війну", - сказав він.

Окрім цього, Цахкна поставив на вид китайському колезі постачання Росії критично важливих компонентів подвійного використання для російської військової промисловості. Китай традиційно заявляє, що він нібито нічого не постачає та, мовляв, суворо контролює експорт товарів подвійного використання.