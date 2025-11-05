Эстония призвала Китай прекратить поддержку России и надавить на Путина

Во время визита в Китай Цахкна призвал Китай не поддерживать Россию экономически и присоединиться к усилиям США и Европы в прекращении войны. Он обсудил ситуацию с китайским главой МИД Ван И.

"Китай заявляет, что не является частью этого военного конфликта, но я четко заявил, что Китай имеет огромное влияние на Россию, с каждой неделей все больше и больше, поскольку российская экономика слаба", - сказал министр, рассказывая изданию о встрече.

Цахкна отметил, что обсуждение давления на Россию и торговые вопросы были главными во время встречи. Министр выразил надежду, что Китай, оказывая давление на российского диктатора Владимира Путина, может сделать многое для завершения войны в Украине.

"Президент Трамп также сказал, что это давление (на Россию) очень важно, что Китай должен присоединиться. И я думаю, что Китай может многое сделать, если присоединится к давлению на Россию, чтобы завершить войну", - сказал он.

Кроме этого, Цахкна поставил на вид китайскому коллеге поставки России критически важных компонентов двойного использования для российской военной промышленности. Китай традиционно заявляет, что он якобы ничего не поставляет и, мол, строго контролирует экспорт товаров двойного использования.