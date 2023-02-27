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Естонія закликала ЄС прискорити закупівлю боєприпасів для України

Фото: міністр оборони Естонії Ханно Певкур (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Естонії закликає Європейський союз зосередитися на якнайшвидшому придбанні боєприпасів для України, а не надсилати наявні запаси.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ми, звісно, повинні надати 155-мм боєприпаси і з наявних запасів, але попит стимулює пропозицію тільки тоді, коли з промисловістю підписуються нові контракти", - написав міністр у листі до глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля.

Певкур наголосив, що обсяги виробництва боєприпасів у Європі наразі є недостатніми як для постачання Україні, так і для поповнення запасів у довгостроковій перспективі, оскільки Росія за один день розстрілює місячне виробництво артилерійських снарядів у Європі.

Міністр також додав, що закупівлі можуть здійснюватися не тільки органом ЄС, а й державою-членом, що діє від імені блоку, якщо це буде більш швидким рішенням.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони Естонії заявили, що вони планують замовити значну кількість боєприпасів, що баражують, через агресію РФ.

Крім того, країни ЄС мають інвестувати близько 4 млрд євро у спільні закупівлі одного мільйона 155 мм снарядів для України.

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