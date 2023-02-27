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Эстония призвала ЕС ускорить закупку боеприпасов для Украины

Фото: министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Эстонии призывает Европейский союз сосредоточиться на скорейшем приобретении боеприпасов для Украины, а не отправлять существующие запасы.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы, конечно, должны предоставить 155-мм боеприпасы и из существующих запасов, но спрос стимулирует предложение только тогда, когда с промышленностью подписываются новые контракты", - написал министр в письме главе внешнеполитического ведомства ЕС Жозепу Боррелю.

Певкур подчеркнул, что объемы производства боеприпасов в Европе в настоящее время недостаточны как для снабжения Украины, так и для пополнения запасов в долгосрочной перспективе, поскольку Россия за один день расстреливает месячное производство артиллерийских снарядов в Европе.

Министр также добавил, что закупки могут осуществляться не только органом ЕС, но и государством-членом, действующим от имени блока, если это будет более быстрым решением.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Эстонии заявили, что они планируют заказать значительное количество баражирующих боеприпасов из-за агрессии РФ.

Кроме того, страны ЕС должны инвестировать около 4 млрд евро в совместные закупки одного миллиона 155 мм снарядов для Украины.

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