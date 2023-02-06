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Естонія заборонила ввозити бензин у каністрах з Росії

Фото: Естонія заборонила ввозити бензин у каністрах із Росії (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Естонія заборонить водіям ввозити на територію країни бензин у каністрах з Росії з 6 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Естонії.

З понеділка, 6 лютого, до країн Євросоюзу буде заборонено закупівлю та ввезення російських нафтопродуктів.

Як уточнила представник естонського департаменту Пірет Тінкус, слова якої цитуються в повідомленні, паливо, яке використовується для механічних засобів, також підпадає під санкції ЄС.

За її словами, резидентам Євросоюзу буде дозволено купувати бензин у Росії лише в тому обсязі, який дозволить їм завершити поїздку та повернутися на територію ЄС.

Як пояснила Тінкус, це означає, що пасажир має право ввозити до Євросоюзу паливо, яке знаходиться в стандартному автомобільному баку і призначене для використання в ньому ж.

Аналогічна заборона діятиме при в'їзді з РФ до Латвії, Литви та Фінляндії.

Раніше ми писали, що 4 лютого Рада Європейського союзу офіційно затвердила обмеження цін на нафтопродукти, які мають походження або експортуються з Росії.

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів США заявили, що нова стеля цін на нафту з Росії послабить здатність Путіна вести війну.

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Естонія