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Эстония запретила ввозить бензин в канистрах из России

Фото: Эстония запретила ввозить бензин в канистрах из России (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Эстония запретит водителям ввозить на территорию страны бензин в канистрах из России с 6 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Эстонии.

С понедельника, 6 февраля, в страны Евросоюза будут запрещены закупка и ввоз российских нефтепродуктов.

Как уточнила представитель эстонского департамента Пирет Тинкус, слова которой цитируются в сообщении, топливо, используемое для механических средств, также попадает под санкции ЕС.

По ее словам, резидентам Евросоюза будет разрешено покупать бензин в России лишь в том объеме, который позволит им завершить поездку и вернуться на территорию ЕС.

Как пояснила Тинкус, это значит, что пассажир вправе ввозить в Евросоюз топливо, которое находится в стандартном автомобильном баке и предназначено для использования в нем же.

Аналогичный запрет будет действовать при въезде из РФ в Латвию, Литву и Финляндию.

Ранее мы писали, что 4 февраля, Совет Европейского союза официально утвердил ограничения цен на нефтепродукты, имеющие происхождение или экспортируемые из России.

Напомним, в Министерстве финансов США заявили, что новый потолок цен на нефть из России ослабит способность Путина вести войну.

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Эстония