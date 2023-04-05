Естонія заблокувала понад 50 сайтів, які транслювали російські телеканали в обхід санкцій

Естонія заблокувала ще 53 сайти, які дозволяли дивитися російські телеканали в обхід запроваджених санкцій ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Департаменту захисту прав споживачів та технічного нагляду Естонії, про яке пише Postimees.

"Для захисту інформаційного простору та забезпечення дотримання санкцій Естонія обмежила доступ до 195 вебсайтів та 51 телеканалу", - йдеться у матеріалі.

Департамент продовжує моніторинг телеканалів та сайтів, також продовжить інформування телекомунікаційних компаній про телеканали та веб-сайти, поширення яких в Естонії необхідно припинити через міжнародні санкції.

Держканцелярія Естонії заявила, що згадка російських каналів як важливе джерело інформації за рік знизилася з 33% до 11%, а довіра - з 40% до 18%. Генеральний директор департаменту захисту прав споживачів та технічного нагляду Крісті Тальвінг вважає, що робота із захисту естонського інформаційного простору була ефективною.