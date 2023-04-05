Эстония заблокировала более 50 сайтов, которые транслировали российские телеканалы в обход санкций

Эстония заблокировала еще 53 сайта, позволявших смотреть российские телеканалы в обход введенных санкций ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Департамента защиты прав потребителей и технического надзора в Эстонии, о котором пишет Postimees.
"Для защиты информационного пространства и обеспечения соблюдения санкций Эстония ограничила доступ к 195 веб-сайтам и 51 телеканалу", - говорится в материале.
Департамент продолжает мониторинг телеканалов и сайтов, а также продолжит информирование телекоммуникационных компаний о телеканалах и веб-сайтах, распространение которых в Эстонии необходимо прекратить из-за международных санкций.
Госканцелярия Эстонии заявила, что упоминание российских каналов как важный источник информации за год снизилось с 33% до 11%, а доверие - с 40% до 18%. Генеральный директор департамента по защите прав потребителей и технического надзора Кристи Тальвинг считает, что работа по защите эстонского информационного пространства была эффективной.
Напомним, что в Литве будут блокировать IP-адреса, по которым доступны пропагандистские каналы России и против которых уже введены санкции ЕС.
Министр иностранныхдел Эстонии Урмас Рейнсалу заявлял, что в Европейском союзе должны рассматриваться в первую очередь новые ограничения против РФ, особенно в отношении доходов российской энергетики. Также в ЕС обязательно должны заниматься проблемой обхода этих санкций.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.