В Естонії розповіли, як треба посилити санкції проти РФ

В Європейському союзі мають розглядати першочергово нові обмеження проти РФ, особливо щодо доходів російської енергетики. Також в ЄС мають обов'язково маємо займатися проблемою обходу цих санкцій.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

"У понеділок на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС я закликав уже розпочати підготовку до 11-го пакету санкцій. При цьому я думаю, що найважливішим елементом подальших обмежувальних заходів є реальне відсікання джерел російського сировинного бізнесу", - каже Рейнсалу.

За його словами, міжнародна енергетична агенція оцінила, що в поточних цінах Росія щодня отримує чистий прибуток близько 135 мільйонів доларів від експорту сирої нафти і сюди можна було б додати ще й приховані шляхи обходу санкцій.

"Отже, спочатку ми маємо запровадити нові санкції, особливо щодо доходів російської енергетики. По-друге, ми обов'язково маємо займатися проблемою обходу санкцій", - вважає Рейнсалу.

Наприклад, як пояснює голова МЗС Естонії, говорячи про стелю цін для російської нафти, також необхідно санкціонувати будь-який продаж Росії і нафтових танкерів.

"Ми також повинні вводити вторинні санкції на випадок, якщо хтось обходить стелю цін, щоб жоден європейський порт не міг бути використаний такою компанією", - підкреслив Рейнсалу.

Але що позитивно, на думку естонського міністра, то це те, що Росія відчуває великий дефіцит бюджетних коштів.

"Цього року вони мають думати про свою систему соціальних послуг. Якщо вони її обріжуть, це викликає заворушення. І в цьому сенсі це також було метою санкцій. Тож санкції працюють, але не так сильно, тож їх треба покращувати", - підсумував Рейнсалу.

Нагадаємо, раніше в ЄС анонсували новий пакет санкцій проти Росії, який здебільшого стосуватиметься боротьби з обходом уже запроваджених обмежувальних заходів.

Додамо, тим часом у Варшаві вважають, що Європейський союз може запровадити наступний, 11-й, пакет санкцій проти Росії вже протягом наступних двох місяців.

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