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Эстония заблокировала семь российских СМИ

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Эстония, Четверг 17 марта 2022 07:38
Эстония заблокировала семь российских СМИ Офис TTJA (Фото: ttja.ee)
Автор: Константин Широкун

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии заблокировал доступ к семи российским информационным ресурсам. По мнению службы, эти медиа распространяют военную пропаганду и разжигают ненависть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TTJA.

Согласно постановлению, Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) обязывает телекоммуникационные предприятия заблокировать и сделать недоступными для конечных пользователей такие сайты: ntv.ru, ren.tv, 5-tv.ru, 78.ru 1tv.com, lenta.ru, а также tass.ru.

В TTJA отметили, что продолжат следить за содержанием российских информационных ресурсов. В случае дальнейших нарушений, под запрет на территории Эстонии могут попасть и другие веб-сайты.

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